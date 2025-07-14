Как россияне отдыхают в 2026 году: календарь коротких недель и праздников

Так, по случаю празднования Дня России выходные дни установлены с 12 по 14 июня, в марте, когда отмечается Международный женский день, россияне отдохнут 7−9 марта, а в связи с Днем защитника Отечества — 21−23 февраля. Также рабочая неделя будет сокращена на шесть дней за счет Праздника весны и труда — выходные установлены на 1−3 мая — и Дня Победы, когда можно будет отдохнуть с 9 по 11 мая. В День народного единства выходной приходится только на среду — 4 ноября.