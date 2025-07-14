Багреева: Москва сэкономила 19 млрд руб благодаря экспертизе цен госзакупок

По итогам первого полугодия Москва сэкономила 19,3 млрд рублей бюджетных средств благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров), заключаемых для нужд заказчиков города в системе госзакупок, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Экспертиза начальной максимальной цены — механизм, который позволяет городу сокращать расходы бюджета и формирует для госзаказчиков практику расчета обоснованных цен. За первые шесть месяцев 2025 года эксперты выдали свыше 1,1 тыс. заключений. Заявленная сумма закупок составила 576,3 млрд рублей», — рассказала Багреева.
Заммэра добавила, что экономия получилась благодаря снижению начальной максимальной цены в результате проведенной экспертизы.
Всего же, по ее словам, с 2015 года по 30 июня 2025 года эксперты выдали более 46 тыс. заключений по госзакупкам на общую сумму свыше 9 трлн рублей, в результате чего город сэкономил порядка 550 млрд рублей.
Экспертиза начальной максимальной цены контрактов (договоров) (сокращенно — НМЦК (Д)) является эффективным инструментом оптимизации расходов московского бюджета. Проверка достоверности такой цены проводится в городе для контрактов суммой более 30 млн рублей, если закупка проводится по федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ) и для договоров с начальной ценой от 50 млн рублей, если закупка проводится по федеральному закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ).
Такую экспертизу в столице обеспечивает городской департамент экономической политики и развития (кроме закупок по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам).