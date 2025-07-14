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Диана Шнайдер осталась 15-й ракеткой мира после Уимблдона

21-летняя теннисистка закрепилась в первой двадцатке мирового рейтинга WTA.

21-летняя теннисистка закрепилась в первой двадцатке мирового рейтинга WTA после престижного турнира в Лондоне.

Диана Шнайдер занимает 15-ю строчку с 2716 очками. В минувшем розыгрыше Уимблдона в одиночном разряде дошла только до второго круга. Стартовала с победы над японкой Моюки Утидзимой — 2:0 (12+).

Но в следующем раунде проиграла на тот момент 118-й ракетке мира из Франции Диан Парри — 0:2 (12+) и вылетела.

Победительницей же турнира в Великобритании стала 23-летняя американка Аманда Анисимова. В финале разобралась с лидером WTA, россиянкой Ариной Соболенко — 2:1 (12+). Поднялась на седьмое место мирового рейтинга.

Также в топ-20 осталась 28-летняя Дарья Касаткина из Тольятти. Она на 18-й строчке с 2361 баллом. Выступает за Австралию.

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