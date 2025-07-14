Россиянам рассказали, учитывается ли уход за пожилыми в страховом стаже

— Для оформления потребуется заявление по установленной форме, документ, подтверждающий возраст или инвалидность подопечного, а также письменное свидетельство о факте ухода. Если человек, за которым осуществлялся уход, не может подтвердить этот факт из-за состояния здоровья или смерти, это могут сделать члены его семьи, — рассказал Никита Чаплин в разговоре с News.ru.