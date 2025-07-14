Россиянам рассказали, учитывается ли уход за пожилыми в страховом стаже

Уход за инвалидами первой группы и пожилыми старше 80 лет засчитывается в страховой стаж. Об этом заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.
Парламентарий отметил, что эти изменения вступили в силу с 1 января 2025 года.
Чаплин отметил, что ранее ухаживающим лицам полагались ежемесячные выплаты, но теперь акцент сместили на учете времени ухода в страховом стаже.
— Для оформления потребуется заявление по установленной форме, документ, подтверждающий возраст или инвалидность подопечного, а также письменное свидетельство о факте ухода. Если человек, за которым осуществлялся уход, не может подтвердить этот факт из-за состояния здоровья или смерти, это могут сделать члены его семьи, — рассказал Никита Чаплин в разговоре с News.ru.
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