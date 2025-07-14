Бойцу СВО передали гитару, подписанную Путиным

Инициатива вручения гитары возникла на выставке «Все для победы!».
Народный фронт передал уникальный подарок директору школы из Волгограда, бойцу СВО. Ему вручили гитару, подписанную лично президентом России Владимиром Путиным.
Об этом информирует ТАСС. Инициатива вручения гитары возникла на выставке «Все для победы!», где волонтер рассказала главе государства о Николае, который сейчас служит во взводе операторов беспилотников на запорожском направлении. По словам девушки, музыка и игра на гитаре стали для бойца единственной отрадой на фронте. Услышав эту историю, Путин с готовностью подписал инструмент.
Николай признался, что был поражен вниманием президента и не сразу поверил в происходящее. Военнослужащий выразил желание в будущем передать гитару в музей, чтобы она стала частью исторической памяти и была доступна для всех, а не хранилась в частной коллекции.