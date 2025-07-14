Бойцу СВО передали гитару, подписанную Путиным

Об этом информирует ТАСС. Инициатива вручения гитары возникла на выставке «Все для победы!», где волонтер рассказала главе государства о Николае, который сейчас служит во взводе операторов беспилотников на запорожском направлении. По словам девушки, музыка и игра на гитаре стали для бойца единственной отрадой на фронте. Услышав эту историю, Путин с готовностью подписал инструмент.