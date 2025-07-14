Мингоржилхоз предупредил жителей домов с лифтами 1997−2000 годов. Подробности обнародовали в пресс-службе организации «Минское городское жилищное хозяйство».
Согласно данным, в Минске заменили 174 единицы лифтового оборудования заменили в домах в 2025 году. Больше всего во Фрунзенском и Московском районах — 53 и 49 единиц соответственно. В организации отмечают, что замена лифтового оборудования жилфонде производится по результатам диагностики, которая проводится специализированной организацией, после истечения нормативного срока его эксплуатации. Он составляет 25 лет.
«В настоящее время в жилых домах, находящихся на обслуживании КУП ЖКХ районов г. Минска, выполняется замена лифтового оборудования, введенного в эксплуатацию в 1997—2000 годах», — уточнили в сообщении.
Отмечается, что в Минске для замены используются новые лифты, производимые в Беларуси. Новое оборудование отвечает современным стандартам качества и безопасности. Кроме того, новые лифты оборудованы камерами видеонаблюдения.
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