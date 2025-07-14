Мингоржилхоз предупредил жителей домов с лифтами 1997−2000 годов

Согласно данным, в Минске заменили 174 единицы лифтового оборудования заменили в домах в 2025 году. Больше всего во Фрунзенском и Московском районах — 53 и 49 единиц соответственно. В организации отмечают, что замена лифтового оборудования жилфонде производится по результатам диагностики, которая проводится специализированной организацией, после истечения нормативного срока его эксплуатации. Он составляет 25 лет.