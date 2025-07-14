Россиянам назвали признаки заражения телефона вредоносными программами

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России рассказали, что при обнаружении вредоносного программного обеспечения (ПО) на смартфоне, признаком чего является странное поведение устройства и появление подозрительных приложений, следует позвонить в банк. Кроме того, необходимо проверить активные сессии в значимых аккаунтах.
Правоохранители перечислили несколько признаков заражения устройства: телефон стал заметно медленнее, быстро разряжается, самопроизвольно перезагружается или сильно нагревается (даже когда не используется). Могут также появляться непонятные всплывающие рекламные окна или уведомления. Или обнаруживаются незнакомые приложения, которые вы не устанавливали. А вот знакомые приложения могут требовать странные разрешения в виде доступа к СМС, звонкам или местоположению для «Фотоальбома».
При обнаружении подобных признаков правоохранители рекомендуют отключить устройство от сети, срочно позвонить в банк (и), а также проверить активные сессии в значимых аккаунтах. Кроме того, обратитесь в отдел полиции по месту жительства.
А для устранения вируса лучше всего сразу же обратиться в сервисцентр или специалисту по кибербезопасности.