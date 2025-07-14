Россиянам назвали признаки заражения телефона вредоносными программами

Правоохранители перечислили несколько признаков заражения устройства: телефон стал заметно медленнее, быстро разряжается, самопроизвольно перезагружается или сильно нагревается (даже когда не используется). Могут также появляться непонятные всплывающие рекламные окна или уведомления. Или обнаруживаются незнакомые приложения, которые вы не устанавливали. А вот знакомые приложения могут требовать странные разрешения в виде доступа к СМС, звонкам или местоположению для «Фотоальбома».