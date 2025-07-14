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Собянин рассказал, какие пешеходные мосты построят в Москве до 2027 года

В столице активно формируется сеть новых удобных пешеходных маршрутов, отметил мэр города.

Источник: Аргументы и факты

В рамках реализации стратегии развития Москвы активно идёт работа над созданием сети новых пешеходных маршрутов, которые соединяют районы, расположенные по разные стороны Яузы и Москвы-реки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

С 2011 года в городе было построено 39 мостов, включая пять велопешеходных: два через Яузу, один в Нагатинском затоне, один через реку Цыганку в ТиНАО и ещё один через Водоотводный канал.

Год назад пешеходный мост через Водоотводный канал связал стрелку острова Балчуг с Крымской и Якиманской набережными, став новой достопримечательностью центра столицы. В прошлом году у студентов Бауманки появился собственный велопешеходный мост через реку Яузу с амфитеатром, откуда открывается вид на реку.

В начале этого года был открыт мост через старое русло Москвы-реки в районе Нагатинский Затон. Этот живописный мост соединяет две части района и является кратчайшим путём к станции метро.

В планах до 2027 года строительство ещё нескольких пешеходных мостов. Один из них, который пройдёт под Большим и Малым мостами, продлит прогулочный маршрут от Балчуга к Болотной площади. Также в Мневниковской пойме появятся два велопешеходных моста.

Первый, длиной 222 метра (без учёта подходов), соединит Мневниковскую пойму с Островной улицей в Крылатском. По нему будет удобно добираться до Гребного канала. Рядом появится набережная с спусками к воде, цветниками, детскими и спортивными площадками.

Второй мост, длиной 200 метров (без учёта подходов), свяжет Мневниковскую пойму с парком «Фили». Таким образом, будет создан единый прогулочный маршрут из Крылатского в парк «Фили», заключил глава города.

Ранее в честь двухлетия регулярного речного электротранспорта мэр Москвы Сергей Собянин открыл третий маршрут «Новоспасский — ЗИЛ».

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