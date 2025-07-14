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Спецпосланник президента США Кит Келлог прибыл на Украину

Кит Келлог приехал на Украину с недельным визитом.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прибыл в Киев. Об этом в Telegram-канале сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Приветствуем на Украине спецпредставителя президента США Кита Келлога», — написал он.

Кроме того, Ермак раскрыл темы, которые стороны намерены обсудить в Киеве. В их числе оборона, укрепление безопасности, оружие, санкции, и усиление сотрудничества между Украиной и США.

На днях специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог сообщил, что посетит Киев 14 июля, а его визит продлится ни много ни мало неделю. Предыдущий его визит в украинскую столицу состоялся в феврале 2025 года.

Ранее Келлог выдвинул предложение создать для восстановления Незалежной аналог «плана Маршалла». В свое время, отметил политик, это помогло восстановить Европу и добиться ее процветания. И с Украиной стоит применить подобный подход.

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