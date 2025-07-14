Жительницы Башкирии чаще всего болеют раком молочной железы

У женщин чаще всего выявляют рак груди, он составляет четверть всех случаев. В группе риска те, кто не рожал или поздно стал матерью, не кормил грудью, делал аборты или имел нерегулярную половую жизнь. Далее по частоте идут рак кожи (13,1%), тела матки (7%), ободочной кишки (6%) и щитовидной железы (6,1%), передает UfaTime.ru.