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Жительницы Башкирии чаще всего болеют раком молочной железы

В Башкирии назвали самые распространенные виды рака у мужчин и женщин.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии обнародовали данные о наиболее часто диагностируемых видах рака. Информация представлена в отчете о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения за 2024 год.

Среди мужчин лидером оказался рак предстательной железы, его обнаружили у 22,8% пациентов с онкологией. На втором месте расположились злокачественные образования органов дыхания (16,1%), затем следуют рак кожи (7,6%), желудка (6,7%) и ободочной кишки (6,6%).

Специалисты отмечают, что случаи рака простаты в регионе растут быстрее других онкологических заболеваний. Эта болезнь обычно развивается после 50 лет, хотя первые изменения могут появиться уже в 40. Основные факторы риска: лишний вес, недостаток движения, курение и частое употребление алкоголя.

У женщин чаще всего выявляют рак груди, он составляет четверть всех случаев. В группе риска те, кто не рожал или поздно стал матерью, не кормил грудью, делал аборты или имел нерегулярную половую жизнь. Далее по частоте идут рак кожи (13,1%), тела матки (7%), ободочной кишки (6%) и щитовидной железы (6,1%), передает UfaTime.ru.

Отдельно в докладе упоминается рак шейки матки — единственный вид онкологии, который можно предотвратить с помощью прививки от ВПЧ. В Башкирии с 2011 по 2021 год вакцинировали более 8,5 тысяч девочек 9−13 лет, что в будущем должно снизить риск развития этого заболевания.

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