Госдума рассмотрит законопроекты о дополнительных пошлинах для мигрантов

Госдума РФ на текущей неделе приступит к рассмотрению законопроектов о введении дополнительных государственных пошлин для мигрантов. Об этом проинформировал председатель нижней палаты федерального парламента Вячеслав Володин.
«за выдачу либо переоформление патента иностранному гражданину или лицу без гражданства — 4200 рублей; за продление срока действия разрешения на работу — 4200 рублей; за выдачу дубликата патента или разрешения на работу, внесение в них изменений — 2100 рублей», — уточнил госдеятель в своем Telegram-сообщении.
Володин отметил, что есть предложения установить или увеличить и некоторые другие госпошлины в отношении мигрантов, среди которых, например, пошлина за постановку иностранца или человека без гражданства на учет по месту пребывания и пошлина за продление срока временного пребывания в России.
«Все это позволит не только увеличить поступление средств в бюджет, но и усилить контроль за мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания. В свою очередь это будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции», — подчеркнул спикер Госдумы.
Добавим, что с 30 июня в России начали внедрять цифровые профили мигрантов — с их личными и биометрическими данными. При въезде на российскую территорию иностранцы должны сдавать фотографию и отпечатки пальцев.