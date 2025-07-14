Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Легендарный футболист ЦСКА Пономарёв расстроен из-за пропажи любимого кота

85-летний экс-защитник сборной СССР заявил, что может не пережить пропажу питомца.

Источник: Аргументы и факты

Легендарный футболист ЦСКА, бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарёв пожаловался на пропажу любимого кота Феди. Своими переживаниями 85-летний экс-спортсмен поделился с «Матч ТВ».

«Ищем его, всё вроде объездил. Пожалуйста, сообщите, если его увидите. Без Феди мне будет очень-очень тяжело, мне очень плохо. Я могу этого не пережить», — рассказал телеканалу Пономарёв.

Кот вышел погулять 12 июля из частного дома в селе Троицкое городского округа Мытищи. Больше его никто не видел.

Ранее стало известно, что в Биробиджане спасли кота, застрявшего между прутьями чужого балкона.