Легендарный футболист ЦСКА Пономарёв расстроен из-за пропажи любимого кота

Легендарный футболист ЦСКА, бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарёв пожаловался на пропажу любимого кота Феди. Своими переживаниями 85-летний экс-спортсмен поделился с «Матч ТВ».
«Ищем его, всё вроде объездил. Пожалуйста, сообщите, если его увидите. Без Феди мне будет очень-очень тяжело, мне очень плохо. Я могу этого не пережить», — рассказал телеканалу Пономарёв.
Кот вышел погулять 12 июля из частного дома в селе Троицкое городского округа Мытищи. Больше его никто не видел.
Ранее стало известно, что в Биробиджане спасли кота, застрявшего между прутьями чужого балкона.