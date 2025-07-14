Человек, талантливый во всем. Ушел из жизни Александр Митта

На 93 году ушел из жизни известный актер, режиссер и сценарист Александр Наумович Митта. Об этом сообщил его сын Евгений Митта в понедельник, 14 июля. Человек, прославившийся сразу в нескольких областях: он был не только популярным карикатуристом, но и писателем, и режиссером. Как жил и творил великий Александр Митта — в материале «Вечерней Москвы».
Детство и выход из «советских рамок».
Александр родился 28 марта 1933 года. Его родители были интеллигентами с еврейскими корнями. Его семья тогда носила фамилию Рабинович и была предана идеалам Октябрьской революции. В 1937 году они стали жертвами своей позиции. Многих родственников режиссера, в том числе его мать, репрессировали, часть из них расстреляли.
Маленький Саша остался с отцом, который старался хорошо воспитать мальчика и дать ему достойное образование.
Он с детства был весьма одаренным. Александру очень нравилось рисовать, он погружался в это занятие все больше, начал разбираться в живописи. Появилась мечта: стать настоящим художником. Он занимался в художественном кружке и театральной студии московского Дома пионеров.
После окончания школы он подал документы на инженерно-строительный факультет. Так он стал студентом Московского инженерно-строительного института (МИСИ) имени В. В. Куйбышева и учился у великого русского архитектора Константина Мельникова.
Первая работа.
Окончив институт в 1955 году, он стал работать графиком-карикатуристом в общественно-политических и юмористических журналах — «Огонек» и «Крокодил».
Александр Митта: Кино — сфера, в которой постоянная удача не ждет никого.
Александр умел рисовать, был умен и талантлив. Когда он принес в «Крокодил» свои карикатуры, редактор журнала их похвалил, но не захотел публиковать работы из-за еврейской фамилии автора. Поэтому Александр Наумович взял псевдоним и стал Александром Миттой. Позднее он рассказывал, что Митта — это не только старинная еврейская, но и «красивая чувашская фамилия». После смены фамилии его труды появились в «Крокодиле».
Карьера в кино.
Несмотря на работу в журнале, интерес к кино у Митты никуда не исчез, поэтому он решил получать второе высшее во ВГИКе. Кстати, вместе с ним на курсе учились Василий Шукшин и Андрей Тарковский.
Первой судьбоносной картиной для Митты стала простая, на первый взгляд, мелодрама о детских и школьных проблемах — «Друг мой, Колька!». Фильм появился в 1961 году в качестве дипломного проекта. Неожиданно для автора картину заметили. А потом ее увидели еще и 24 миллиона зрителей по всему СССР. За эту картину, кстати, Митта был удостоен премии кинокритики за лучший фильм и премии на Международном кинофестивале в Лондоне в 1961 году.
На этом достижении он, конечно, не остановился и продолжил творить. Следующий фильм режиссера — «Без страха и упрека» — поднимал те же темы, что и дипломная работа. Однако настоящую известность Митте принесла картина «Звонят, откройте дверь». Она рассказывает о 12-летней девочке, которая в процессе выполнения задания вожатого и общения с другими людьми знакомится с миром сложных человеческих отношений и, как следствие, взрослеет. Картина получила главный приз Венецианского фестиваля детских фильмов.
Через несколько лет успешный режиссер решил попробовать себя в новой роли и испытать «на собственной шкуре», каково быть «по ту сторону» камеры. Самая узнаваемая роль Митты — молодой интеллектуал Владик в мелодраме Марлена Хуциева «Июльский дождь». Митта снялся еще в нескольких фильмах, а потом все же вернулся к сценарному делу и режиссуре.
Александр Митта рассказал, о чем жалеет 40 лет после съемок «Экипажа».
Многие его картины стали успешными: «Москва, любовь моя», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Гори, гори, моя звезда». Но следующим настоящим прорывом стал фильм «Экипаж». Именно с ним он вошел в историю отечественного кино. Государство отказалось спонсировать эту картину — ее признали «ненужной». Поэтому режиссер стал искать средства на съемки самостоятельно. И нашел — начал сотрудничать с «Аэрофлотом». Это был первый в СССР фильм-катастрофа. Спецэффекты в то время были не очень развиты, поэтому в процессе съемок пришлось сжечь несколько самолетов.
В начале 2000-х Митта снимал и сериалы для телевидения. Среди его работ — «Раскаленная суббота», «Лебединый рай» и «Граница. Таежный роман». Последний особенно полюбился российским зрителям. На его основе даже был смонтирован полнометражный фильм «Таежный роман». Сериал был удостоен премии ТЭФИ, а также Государственной премии РФ.
Александр Митта — лауреат множества премий и званий, среди которых «Заслуженный деятель искусств РСФСР», «Народный артист РФ». Он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также отмечен наградами кинофестиваля«Кинотавр» и кинопремией «Ника» в почетных номинациях. Кроме того, он лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства.
Литературное творчество и преподавательская деятельность.
Александр Митта пробовал себя и в качестве писателя. В своей книге «Кино между адом и раем» он рассказал об опыте работы в индустрии. Александр решил, что знания, которыми он поделился, будут полезны для молодых актеров, режиссеров и сценаристов. Книга стала успешной и неоднократно переиздавалась.
По ней был создан курс, по которому Митта в течение 30 лет преподавал студентам режиссерских курсов не только в России, но и во многих других странах мира — от США до Германии, Прибалтики и даже Мексики.
Режиссер вместе с женой создавали объемные книжки для малышей: «Витя в тигровой шкуре», «Прилетели марсиане…» и «Добрый ослик». А еще он написал «Чудо-кровать» — сборник стихов для детей постарше.
Последние годы жизни Митта посвятил созданию киношколы. В ее стенах давали мастер-классы Павел Санаев, Дмитрий Астрахан и Тимур Бекмамбетов. Занятия проводились вечером, чтобы все желающие могли на них попасть, а со временем появились и онлайн-уроки.
Александру нравилось передавать свои знания студентам. Он пытался не научить людей творить, а дать им инструменты для самовыражения.
Личная жизнь Александра Митты.
Александр Митта был женат на художнице Лилии Майоровой. Ее всегда называли его музой и вдохновительницей и говорили, что без нее не было бы великих картин режиссера. Особенно ее любимой — «Гори, гори, моя звезда».
Режиссер Александр Митта рассказал, как увел жену у знаменитого журналиста.
Они познакомились в издательстве «Малыш», куда сценарист приносил свои тексты. А она работала там художником. Лилия всегда выглядела безупречно — от идеальных локонов до юбки с кринолином. Все это сразу привлекло к себе внимание молодого карикатуриста. Но Лилия тогда была замужем за другим. Ее первым мужем был знаменитый журналист газеты «Правда» Игорь Майоров. Однако между молодыми людьми завязался роман.
Супруг Майоровой с ума сходил от ревности, а потом долго не давал Лилии развода, хотя к тому моменту она уже родила от режиссера сына Евгения.
Пара прожила вместе 65 лет — два художника, два источника вдохновения друг для друга. Их разлучила только смерть. В ноябре 2022 года на 94-м году жизни Лилия скончалась.
А сын Евгений, к слову, тоже стал художником и владельцем художественной галереи.
Проблемы со здоровьем.
Однажды режиссер пережил клиническую смерть: после операции на колене в клинике в Германии у известного деятеля искусств остановилось сердце.
Его здоровье начало стремительно ухудшаться еще в 2022-м, после смерти жены. В марте 2023 года он переболел коронавирусом, а 3 июля СМИ опубликовали новость о госпитализации режиссера.
Он попал в больницу в тяжелом состоянии, его поместили в реанимацию. 5 июля 2023 года сын сообщил, что планирует забрать отца из больницы. Евгений старался успокоить поклонников режиссера: рассказывал, что госпитализация была плановой.
Но некоторые источники сообщали, что Митта перенес микроинсульт, из-за которого его частично парализовало, а также врачи диагностировали у него синдром внутренней сонной артерии и деменцию. Другие СМИ даже писали об онкологическом заболевании.
6 июля 2023 года стало известно, что его состояние ухудшилось, он был переведен в неврологическое отделение.
2 декабря Митту перевели из неврологического отделения в реанимацию. У режиссера развилась пневмония. Лечение также осложнялось тяжелым хроническим недугом.
В мае 2025 года 92-летний Митта начал жаловаться на сильнейшие ноющие боли в ногах, особенно при движении и поворотах. Кроме того, у артиста образовались открытые раны, которые нужно постоянно перевязывать, из-за чего он был вынужден принимать обезболивающее.
В конце июня 2025 года Митте стало плохо дома, к режиссеру выезжала скорая помощь. При этом от госпитализации он отказался.
«Вечерняя Москва» выражает соболезнования родным и близким Александра Митты.