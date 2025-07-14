Человек, талантливый во всем. Ушел из жизни Александр Митта

Многие его картины стали успешными: «Москва, любовь моя», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Гори, гори, моя звезда». Но следующим настоящим прорывом стал фильм «Экипаж». Именно с ним он вошел в историю отечественного кино. Государство отказалось спонсировать эту картину — ее признали «ненужной». Поэтому режиссер стал искать средства на съемки самостоятельно. И нашел — начал сотрудничать с «Аэрофлотом». Это был первый в СССР фильм-катастрофа. Спецэффекты в то время были не очень развиты, поэтому в процессе съемок пришлось сжечь несколько самолетов.