Кинорежиссер Александр Митта умер на 93-м году жизни

30 июня режиссера Александра Митту экстренно госпитализировали в Москве. Его состояние резко ухудшилось. Предположительно, у Митты обострилась пневмония. Кроме того, он продолжительное время борется с онкологией: у режиссера диагностирована злокачественная опухоль почки.