Народный артист РФ и кинорежиссер Александр Митта умер на 93-м году жизни. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщил его сын Евгений Митта.
— Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим, — написал Евгений Митта в личном блоге.
Режиссер родился 28 марта 1933 в Москве. Его первой работой стала экранизация пьесы Александра Хмелика «Друг мой, Колька». Впоследствии Митта снял картины «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда», «Москва, любовь моя» и другие работы.
В прошлом году Митта был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.
30 июня режиссера Александра Митту экстренно госпитализировали в Москве. Его состояние резко ухудшилось. Предположительно, у Митты обострилась пневмония. Кроме того, он продолжительное время борется с онкологией: у режиссера диагностирована злокачественная опухоль почки.
Он был не только популярным режиссером, но писателем и карикатуристом. Как жил и творил великий Александр Митта — в материале «Вечерней Москвы».