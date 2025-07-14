Расчеты ученых РФ помогут защитить железные дороги в Арктике от «ледяных линз»

Эти линзы разрастаются и неравномерно приподнимают железнодорожную насыпь, что ведет к деформации рельсов и создают угрозу для безопасности движения. Предсказать, как поведет себя такая сложная система под нагрузкой от проходящего поезда, — одна из сложнейших задач инженерной геологии. Для ее решения российские исследователи применили созданную ранее им методику, которая опирается в своей работе на матрицы и химерные расчетные сетки.