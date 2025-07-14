В Коммунарке построят многофункциональный центр с ФОКом и офисами

Ранее Иван Щербаков рассказал о том, что дом по реновации возведут на Даниловской набережной. Согласно проекту, в двухсекционном жилом комплексе будет 322 квартиры, часть из них спроектирована с учетом потребностей маломобильных граждан и их близких. В здании на первом этаже предусмотрены пространства для общественных и коммерческих нужд. Входные группы жилой части здания будут отделены от входов в общественные помещения. В каждой секции установят по три лифта, придомовую территорию озеленят и благоустроят.