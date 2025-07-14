В Коммунарке построят многофункциональный центр с ФОКом и офисами

В районе Коммунарка Новомосковского административного округа построят многофункциональный комплекс с подземной парковкой. Соответствующий проект уже согласован, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
«В Коммунарке появится многофункциональный центр, в котором откроются офисы, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также магазины, кафе и рестораны. Согласно проектной документации, это будет восьмиэтажное здание общей площадью 36,8 тысячи квадратных метров», — отметил Щербаков.
Работы будут вестись на свободном от застройки участке по адресу: улица Александры Монаховой, земельный участок 46 Ж. После завершения строительства в комплексе будет создано более 1400 рабочих мест.
На первых двух этажах разместят магазины, предприятия торговли и общественного питания. На третьем этаже обустроят фитнес-центр, студия спортивных танцев, тренировочный зал и зал для занятий киберспортом. С четвертого по восьмой этаж будут офисные помещения. Для удобства передвижения в здании установят 12 лифтов.
В рамках проекта предусмотрено озеленение и благоустройство территории, а также строительство одноуровневого подземного паркинга и наземной плоскостной стоянки.
Ранее Иван Щербаков рассказал о том, что дом по реновации возведут на Даниловской набережной. Согласно проекту, в двухсекционном жилом комплексе будет 322 квартиры, часть из них спроектирована с учетом потребностей маломобильных граждан и их близких. В здании на первом этаже предусмотрены пространства для общественных и коммерческих нужд. Входные группы жилой части здания будут отделены от входов в общественные помещения. В каждой секции установят по три лифта, придомовую территорию озеленят и благоустроят.