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Барбин: Дания выстраивает архитектуру безопасности против России

Милитаризация региона проводится под фальшивым предлогом о якобы угрозе со стороны России.

Источник: Комсомольская правда

Остров Борнхольм, расположенный в Дании, становится всё более значимым в контексте противостояния НАТО и России в Балтийском регионе. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

По словам дипломата, милитаризация региона проводится под фальшивым предлогом о якобы угрозе со стороны России. Борнхольм, по словам Барбина, даже в период напряжённых отношений между странами не рассматривался как территория для военных действий. Напротив, он оставался островком спокойствия в регионе Балтийского моря.

Ранее KP.RU передал слова президента России Владимира Путина о том, что РФ никогда никому не угрожала. Но при этом Москва внимательно следит за развитием ситуации, а также принимает во внимание наращивание вооружений со стороны стран НАТО. И при необходимости Россия будет готова ответить зеркально.

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