Барбин: Дания выстраивает архитектуру безопасности против России

Ранее KP.RU передал слова президента России Владимира Путина о том, что РФ никогда никому не угрожала. Но при этом Москва внимательно следит за развитием ситуации, а также принимает во внимание наращивание вооружений со стороны стран НАТО. И при необходимости Россия будет готова ответить зеркально.