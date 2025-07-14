Остров Борнхольм, расположенный в Дании, становится всё более значимым в контексте противостояния НАТО и России в Балтийском регионе. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
По словам дипломата, милитаризация региона проводится под фальшивым предлогом о якобы угрозе со стороны России. Борнхольм, по словам Барбина, даже в период напряжённых отношений между странами не рассматривался как территория для военных действий. Напротив, он оставался островком спокойствия в регионе Балтийского моря.
Ранее KP.RU передал слова президента России Владимира Путина о том, что РФ никогда никому не угрожала. Но при этом Москва внимательно следит за развитием ситуации, а также принимает во внимание наращивание вооружений со стороны стран НАТО. И при необходимости Россия будет готова ответить зеркально.