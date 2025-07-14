Мэрия Челябинска планирует осушить Эстонские болота

В Ленинском районе Челябинска планируют осушить Эстонские болота. По словам жителей, в последний раз такую работу проделывали в 1995 году.
— Основная проблемная точка — это коттедж, находящийся непосредственно на русле. Под ним проходит водоотводная труба диаметром 120 сантиметров. Она наполовину заилена, — рассказал вице-мэр по развитию дорожной инфраструктуры Дмитрий Агеев. — Собственник доступ предоставляет во вторник. Мы это место прочищаем и дальше идем вверх по течению. Планируем до конца лета завершить очистку русла и ближе к осени болото перебросить дальше по руслу, попытавшись его понизить.
Если усилия увенчаются успехом, то за зиму русло планируют углубить.
— По нашим расчетам, это предотвратит затопление либо повышение грунтовых вод на ближайшие годы, — объяснил Дмитрий Агеев.
Добавим, Эстонские болота находятся в Плановом поселке. Такое название они получили из-за проходящей по соседству улицы Эстонской. Жители частного сектора неоднократно жаловались на подтопление улиц.