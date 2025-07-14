Мэрия Челябинска планирует осушить Эстонские болота

— Основная проблемная точка — это коттедж, находящийся непосредственно на русле. Под ним проходит водоотводная труба диаметром 120 сантиметров. Она наполовину заилена, — рассказал вице-мэр по развитию дорожной инфраструктуры Дмитрий Агеев. — Собственник доступ предоставляет во вторник. Мы это место прочищаем и дальше идем вверх по течению. Планируем до конца лета завершить очистку русла и ближе к осени болото перебросить дальше по руслу, попытавшись его понизить.