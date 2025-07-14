Начаты раскопки на месте захоронения останков почти 800 младенцев

В Ирландии начинаются раскопки на месте, где, как полагают, находятся останки почти 800 младенцев. Археологи, антропологи и судебные эксперты намерены идентифицировать младенцев, похороненных в бывшем доме матери и младенца в Туаме.
Спустя столетие после того, как ирландские монахини впервые начали хоронить сотни младенцев в месте, которое впоследствии стало массовой безымянной могилой, археологи и другие специалисты приступят к раскопкам в Туаме, что в графстве Голуэй.
Как пишет The Guardian, в понедельник механический экскаватор начнет медленно рыть землю на участке площадью 5000 квадратных метров, где, как полагают, члены ордена Бон Секур похоронили 796 младенцев, умерших в доме матери и младенца Святой Марии в период с 1925 по 1961 год.
Эта операция, которая, как ожидается, продлится два года, знаменует собой новый этап в борьбе Ирландии с жестоким обращением с детьми и безнадзорностью в религиозных и государственных учреждениях, особенно с теми, кто был рожден вне брака. Обращение с ними было названо пятном на совести нации.
В больнице Святой Марии в Туаме, так называемом доме матери и ребенка, куда отправляли рожать молодых женщин и девушек, некоторые младенцы были похоронены в заброшенном подземном отстойнике.
Записей о захоронениях не было, и случаи смерти игнорировались до тех пор, пока десять лет назад местный историк Кэтрин Корлесс не обнаружила свидетельства о смерти 796 младенцев. Это привело к созданию судебной комиссии, извинениям со стороны государства и обещанию раскопать это место.
«Я очень, очень рада, что это наконец-то происходит, — говорит Корлесс. — Это был очень долгий путь. Это немного ошеломляет. Я так долго этого ждала. Это радость для меня и для семей, которые ждут в надежде, что они найдут своего маленького родственника».
Большая часть места раскопок, которое находится в центре жилого комплекса, была оцеплена, и офис директора по санкционированному вмешательству в группу компаний Tuam (Odait) провел подготовительные работы. Команду из 18 человек, в которую входят археологи, антропологи и другие эксперты-криминалисты из Ирландии, Великобритании, Австралии, Колумбии, Испании и США, возглавляет Дэниел Максвини, бывший посланник Международного комитета Красного Креста.
Цель операции — найти все человеческие останки, попытаться идентифицировать их, вернуть их семьям и достойно перезахоронить. По словам Максвини, размер и расположение участка, фильтрация воды и смешение останков, а также близость других останков, относящихся к эпохе голода 19-го века и работных домов, сделали операцию чрезвычайно сложной.
«Все это вместе взятое действительно усложняет задачу, — сказал он. — Это восстановление стандартов судебной экспертизы, так что это похоже на полицейское расследование на месте происшествия. В нашей команде работают люди, обладающие опытом работы на месте преступления. Законодательство требует, чтобы мы вызвали коронера или полицию, если обнаружим признаки неестественной смерти».
По словам Максвини, экскаватор, оснащенный специальным ковшом без зубьев, будет работать медленно и остановится, когда археологи увидят что-то интересное. У команды есть офисы и лаборатория на месте раскопок, которые могут провести предварительный анализ перед отправкой материала в более крупную лабораторию. Некоторые родственники погибших детей предоставили образцы ДНК.
Монахини Бон Секур руководили своим учреждением с санкции ирландского государства, которое не обращало внимания на лишения, женоненавистничество и высокий уровень детской смертности. Дом Туама закрылся в 1961 году и был снесен; на его месте был построен жилой комплекс, пишет The Guardian.
В 1975 году два мальчика, собиравшие яблоки, наткнулись на человеческие кости в заброшенном отстойнике. Власти не предпринимали никаких действий до тех пор, пока Корлесс, бывший секретарь текстильной фабрики, интересовавшийся местной историей, не опубликовал исследование, которое в 2014 году было подхвачено местными, а затем национальными и международными СМИ.
Актер Лиам Нисон является сопродюсером полнометражного фильма, съемки которого начнутся в Голуэе позже в этом году.
Корлесс выразила надежду, что останки, которые находятся на глубине около 2 метров под поверхностью, будут идентифицированы и собраны по кусочкам: «Так много маленьких костей перемешано, потому что внутрь попала вода. Надеюсь, они смогут их идентифицировать».
Она передала свои записи команде археологов: «Они лучшие эксперты в своих областях и относятся ко всему этому так же эмоционально, как и я. Они действительно хотят докопаться до сути».