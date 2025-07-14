Начаты раскопки на месте захоронения останков почти 800 младенцев

«Я очень, очень рада, что это наконец-то происходит, — говорит Корлесс. — Это был очень долгий путь. Это немного ошеломляет. Я так долго этого ждала. Это радость для меня и для семей, которые ждут в надежде, что они найдут своего маленького родственника».