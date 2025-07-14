23-летний защитник Олег Тетерин перешел из «Магнитки» в самарский ЦСК ВВС

Молодой игрок успел побывать в системе омского хоккея и казахстанских командах.
Профессиональная карьера 23-летнего Олега Тетерина стартовала в структуре «Авангарда» в сезоне 2016−2017.
В чемпионате Казахстана 2021−2022 выступал за «Номад». Продолжил карьеру в «Снежных Барсах». Потом вернулся. В июне 2024-го пополнил состав магнитогорской «Магнитки». В 45 играх заработал пять очков (гол и четыре ассиста).
Самарские «летчики» подписали защитника на два сезона.
На днях ЦСК ВВС сохранил 23-летнего вратаря Владимира Сартакова.
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