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23-летний защитник Олег Тетерин перешел из «Магнитки» в самарский ЦСК ВВС

Молодой игрок успел побывать в системе омского хоккея и казахстанских командах.

Молодой игрок успел побывать в системе омского хоккея и казахстанских командах.

Профессиональная карьера 23-летнего Олега Тетерина стартовала в структуре «Авангарда» в сезоне 2016−2017.

В чемпионате Казахстана 2021−2022 выступал за «Номад». Продолжил карьеру в «Снежных Барсах». Потом вернулся. В июне 2024-го пополнил состав магнитогорской «Магнитки». В 45 играх заработал пять очков (гол и четыре ассиста).

Самарские «летчики» подписали защитника на два сезона.

На днях ЦСК ВВС сохранил 23-летнего вратаря Владимира Сартакова.

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