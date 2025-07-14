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Умер режиссер Александр Митта

Умер народный артист РФ и кинорежиссер Александр Митта. Он скончался на 93-м году жизни. Недавно артист находился в больнице. Об этом сообщил его сын.

Недавно режиссера отвозили в больницу.

Умер народный артист РФ и кинорежиссер Александр Митта. Он скончался на 93-м году жизни. Недавно артист находился в больнице. Об этом сообщил его сын.