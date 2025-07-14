Умер режиссер Александр Митта

Недавно режиссера отвозили в больницу.
Умер народный артист РФ и кинорежиссер Александр Митта. Он скончался на 93-м году жизни. Недавно артист находился в больнице. Об этом сообщил его сын.
Умер народный артист РФ и кинорежиссер Александр Митта. Он скончался на 93-м году жизни. Недавно артист находился в больнице. Об этом сообщил его сын.
Недавно режиссера отвозили в больницу.
Умер народный артист РФ и кинорежиссер Александр Митта. Он скончался на 93-м году жизни. Недавно артист находился в больнице. Об этом сообщил его сын.