Ряд улиц в Симферополе остался без света

Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».
Без света остались жители Евпаторийского шоссе, бульвара Ленина, улиц Автомагистральная, Гагарина, Гайдара, Декабристов, Зубцова, Киевская, Ким, Красная, Косухина, Ларионова, Мариша, Мичурина, Московская, Набережная им. 60-летия СССР, А. Невского, Общественная, Павленко, Полевая (Красная Горка), Проездная, Репина, Садовая, Свободная, Тренева, Хромченко, Чонгарская, переулков Багажный, Вокзальный, Грузовой, Евпаторийский, Мариша, Подводников, Садовый, Сторожевой, Студенческий, Шаталова.
Бригада энергетиков уже приступила к устранению неполадок, чтобы в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение. Предварительно, ремонт займет три часа.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал, что подразделения предприятия ведут мероприятия для снижения потерь в электросетях. По его словам, наибольший эффект т достигается путем внедрения интеллектуальных систем учета.