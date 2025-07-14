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Умер Александр Митта, режиссер фильмов «Экипаж», «Гори, гори, моя звезда»

Александр Митта умер в возрасте 92 лет.

Умер Александр Митта, известный советский и российский кинорежиссер, народный артист Российской Федерации. Легенда российского кинематографа ушел из жизни на 93-м году жизни. Трагическими новостями поделился сын режиссера.

«Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим», — написал Митта-младший.

Что стало причиной смерти, а также дата и место прощания с Александром Миттой пока не сообщается.

Преподаватели и ученики Киношколы Митты уже высказали соболезнования по поводу смерти режиссера. По их словам, теперь киношкола просто осиротела.

Напомним, режиссер попал в больницу 1 июля в тяжелом состоянии на фоне онкологического заболевания.

Буквально накануне помощник режиссера сообщил, что о выписке Александра Митты из больницы речи пока не идет. Медики продолжали следить за состоянием 92-летнего мастера.

В 2023 году Митта попал в реанимацию из-за ухудшения состояния, до этого он перенес микроинсульт.