Умер кинорежиссер с белорусскими корнями Александр Митта

Сегодня ночью написал Женя (сын режиссера — Sputnik). Такая печальная информация.
В начале июля сообщалось, что Митта был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве в семье выходца из Бобруйска Наума Рабиновича и уроженки Гродненской области Ливши Каплан, в 1960 году закончил ВГИК.
Режиссерским дебютом Митты стала экранизация пьесы Александра Хмелика «Друг мой, Колька».
Митта известен по фильмам «Гори, гори, моя звезда», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Экипаж» и другим, также он снял сериал «Граница. Таежный роман».
Дата и место прощания с российским режиссером пока не называются.