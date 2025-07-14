Дом на 59 квартир появится в составе ЖК на Автозаводской улице

Он уточнил, что в доме предусмотрено 59 квартир площадью 3,7 тыс. кв. м: 16 однокомнатных, 20 двухкомнатных, 22 трехкомнатные и одна четырехкомнатная. Застройщик уже оформил и разместил проектную декларацию в единой информационной системе жилищного строительства, что позволило ему открыть продажи и объявить цены на недвижимость. Реализация помещений будет осуществляться с применением счетов эскроу.