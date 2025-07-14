Дом на 59 квартир появится в составе ЖК на Автозаводской улице

На территории бывшего автозавода ЗИЛ построят дом в составе жилого комплекса, сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на председателя Антона Слободчикова.
«Общая площадь 21-этажного корпуса, стоящего на стилобате, составит 8,8 тыс. кв. м. На подземном уровне разместятся 32 машиноместа и 25 индивидуальных кладовых для сезонного хранения вещей. Первый этаж отведут под коммерческие помещения и объекты социально-бытовой инфраструктуры. Комитет выдал разрешительную документацию, необходимую для начала работ на земельном участке», — приводятся в материале слова Антона Слободчикова.
Он уточнил, что в доме предусмотрено 59 квартир площадью 3,7 тыс. кв. м: 16 однокомнатных, 20 двухкомнатных, 22 трехкомнатные и одна четырехкомнатная. Застройщик уже оформил и разместил проектную декларацию в единой информационной системе жилищного строительства, что позволило ему открыть продажи и объявить цены на недвижимость. Реализация помещений будет осуществляться с применением счетов эскроу.
«Фасады основной башни, начиная со второго этажа, получат активную пластику с выступающими в шахматном порядке частями. Для отделки используют бетонную плитку под кирпич графитового оттенка. Основные плоскости выполнят в классической горизонтальной кладке, а межэтажные пояса — в вертикальной. Техническую лоджию для размещения кондиционеров закроют алюминиевыми ламелями, светопрозрачные панели сделают из стекла и триплекса», — приводятся в тексте слова главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Сергея Кузнецова.
Как отмечается, в лобби разместят колясочную, комнату консьержа и лифтовый холл. Внутренний двор будет окружен по периметру галереей-стилобатом. На благоустроенной прилегающей территории планируется провести озеленение и смонтировать детскую и спортивную площадки.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе особое внимание уделяется строительству жилых объектов. После получения от застройщика уведомления о начале строительно-монтажных работ будет составлена индивидуальная программа проверок. К ним привлекут специалистов Центра экспертиз для проведения испытаний конструкций и исследования применяемых материалов», — добавил Антон Слободчиков.