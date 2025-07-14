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Красноярский космонавт порадовал коллег тортом, приготовленным на МКС

Космонавт Кирилл Песков, уроженец города Назарово Красноярского края, поделился в своих социальных сетях необычным видео, на котором запечатлен процесс приготовления торта прямо на борту Международной космической станции (МКС).

Космонавт Кирилл Песков, уроженец города Назарово Красноярского края, поделился в своих социальных сетях необычным видео, на котором запечатлен процесс приготовления торта прямо на борту Международной космической станции (МКС).

На кадрах видно, как космонавт собирает лакомство, используя в качестве поверхности не стол, а стену станции. В качестве ингредиентов для космического десерта Кирилл Песков выбрал лучшие продукты, доступные на МКС: орехи, сгущенное молоко, брусничный джем и печенье.

Видеоролик демонстрирует не только кулинарные способности космонавта, но и творческий подход к решению бытовых задач в условиях невесомости, а также стремление создать уютную атмосферу на борту МКС.

Как ранее писал «МК в Красноярске», космонавт из Красноярского края продемонстрировал стыковку «Прогресса МС-31» с МКС.