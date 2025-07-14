Красноярский космонавт порадовал коллег тортом, приготовленным на МКС

На кадрах видно, как космонавт собирает лакомство, используя в качестве поверхности не стол, а стену станции. В качестве ингредиентов для космического десерта Кирилл Песков выбрал лучшие продукты, доступные на МКС: орехи, сгущенное молоко, брусничный джем и печенье.