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Волга у Самары прогрелась до +22 градусов 14 июля 2025 года

В Самарской области из-за жары продолжается прогрев водоемов.

В Самарской области из-за жары продолжается прогрев водоемов. По данным Приволжского УГМС на 14 июля 2025 года, температура воды в Волге варьируется в зависимости от участка реки.

У Самары, на участке Саратовского водохранилища, вода прогрелась до +22°C. В районе Тольятти, на Куйбышевском водохранилище, она оказалась чуть теплее — более 24 .

Самая высокая температура зафиксирована у Сызрани, также на Саратовском водохранилище: вода прогрелась до +25 °C.

Напомним, ранее мы писали, что 12 июля в Самарской области самолёт A320, следовавший рейсом SVR146 из Сочи, сделал второй круг при заходе на посадку.