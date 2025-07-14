Волга у Самары прогрелась до +22 градусов 14 июля 2025 года

В Самарской области из-за жары продолжается прогрев водоемов. По данным Приволжского УГМС на 14 июля 2025 года, температура воды в Волге варьируется в зависимости от участка реки.
У Самары, на участке Саратовского водохранилища, вода прогрелась до +22°C. В районе Тольятти, на Куйбышевском водохранилище, она оказалась чуть теплее — более 24 .
Самая высокая температура зафиксирована у Сызрани, также на Саратовском водохранилище: вода прогрелась до +25 °C.
Напомним, ранее мы писали, что 12 июля в Самарской области самолёт A320, следовавший рейсом SVR146 из Сочи, сделал второй круг при заходе на посадку.