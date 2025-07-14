Мобильный комплекс «Маршрут здоровья» будет работать в Краснодаре с 14 по 18 июля. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Профилактическую акцию проведут специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Так, 14 июля мобильный комплекс будет работать в «Немецкой Деревне» по улице Баварской, 8. В хутор Копанской специалисты приедут 15 июля. Мобильный комплекс остановится на улице Центральной, 20.
16 июля врачи проведут осмотры жителей хутора Черников. Мобильный комплекс будет находиться на улице Центральной, 14.
17 июля специалисты приедут в СНТ «Дружба», где будут вести приём на улице Мичурина, 488. В пятницу мобильный комплекс приедет в Музыкальный микрорайон. Специалисты будут работать на улице Мусоргского, 11.
Пациентам измерят рост, вес, артериальное и внутриглазное давление, определят индекс массы тела и проверят состояние физической формы. При необходимости специалисты выдадут направления на дополнительные обследования и помогут в отказе от вредных привычек.