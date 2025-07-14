ЕС не может согласовать 18-й пакет антироссийских санкций из-за позиции Мальты

9 июля Словакия в третий раз не дала принять 18-й пакет санкций ЕС против России на уровне постоянных представителей при объединении. Правительство страны неоднократно заявляло, что не поддержит санкции из-за отсутствия гарантий для себя после полного прекращения поставок российского газа в ЕС.