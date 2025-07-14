ЕС не может согласовать 18-й пакет антироссийских санкций из-за позиции Мальты

По сообщениям источника, правительство Мальты не согласно с предложением Еврокомиссии вводить потолок цен на экспорт российской нефти на уровне 15 процентов ниже рыночной стоимости.
9 июля Словакия в третий раз не дала принять 18-й пакет санкций ЕС против России на уровне постоянных представителей при объединении. Правительство страны неоднократно заявляло, что не поддержит санкции из-за отсутствия гарантий для себя после полного прекращения поставок российского газа в ЕС.
Ранее Роберт Фицо заявил, что вокруг нового антироссийского санкционного пакета ЕС в текущий момент фиксируется много ожиданий, но ограничения не принесут никакого реального эффекта, как и все предыдущие пакеты. Он отметил, что Словакию беспокоит перспектива прекращения подачи газа с 1 января 2028 года.
Впоследствии Фицо добавил, что Словакия поддержит антироссийские санкции ЕС, если Братиславе гарантируют энергетическую безопасность.