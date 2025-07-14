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ЕС не может согласовать 18-й пакет антироссийских санкций из-за позиции Мальты

Евросоюз (ЕС) не может согласовать 18-й пакет антироссийских санкций из-за позиции Мальты. Об этом сообщает Politico.

Евросоюз (ЕС) не может согласовать 18-й пакет антироссийских санкций из-за позиции Мальты. Об этом сообщает Politico.

По сообщениям источника, правительство Мальты не согласно с предложением Еврокомиссии вводить потолок цен на экспорт российской нефти на уровне 15 процентов ниже рыночной стоимости.

9 июля Словакия в третий раз не дала принять 18-й пакет санкций ЕС против России на уровне постоянных представителей при объединении. Правительство страны неоднократно заявляло, что не поддержит санкции из-за отсутствия гарантий для себя после полного прекращения поставок российского газа в ЕС.

Ранее Роберт Фицо заявил, что вокруг нового антироссийского санкционного пакета ЕС в текущий момент фиксируется много ожиданий, но ограничения не принесут никакого реального эффекта, как и все предыдущие пакеты. Он отметил, что Словакию беспокоит перспектива прекращения подачи газа с 1 января 2028 года.

Впоследствии Фицо добавил, что Словакия поддержит антироссийские санкции ЕС, если Братиславе гарантируют энергетическую безопасность.

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