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Стала известна причина смерти режиссера Митты

Вероятной причиной смерти режиссера Александра Митты стал рак почки. Об этом сообщает Shot. Последние дни жизни народный артист проходил паллиативное лечение и находился в хосписе.

Вероятной причиной смерти режиссера Александра Митты стал рак почки. Об этом сообщает Shot. Последние дни жизни народный артист проходил паллиативное лечение и находился в хосписе.

30 июня его экстренно госпитализировали из квартиры в Москве. На момент прибытия скорой Митта находился без сознания.

По словам близких, народный артист долгое время чувствовал себя плохо из-за рака почки и принимал сильные обезболивающие. Ему был присвоен паллиативный статус. Врачи диагностировали у Митты состояние сопора — тяжелую степень угнетения сознания, сопровождающуюся глубоким сном и слабой реакцией на внешние раздражители.

Место и время прощания с режиссером пока не определены, передает Telegram-канал.

Его здоровье начало стремительно ухудшаться еще в 2022-м, после смерти жены. В марте 2023 года он переболел коронавирусом, а в июле того года СМИ публиковали новость о госпитализации режиссера.

О смерти режиссера утром 14 июля сообщил его сын Евгений. Митта прославился сразу в нескольких областях: он был не только популярным карикатуристом, но писателем и режиссером. Как жил и творил великий Александр Митта — в материале «Вечерней Москвы».