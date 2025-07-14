«Самые бурные события во Вселенной»: обнаружено крупнейшее слияние двух массивных черных дыр

Физики из Ligo подозревают, что слившиеся черные дыры сами были продуктами более ранних слияний. Это объясняет, как они стали такими массивными и почему вращаются так быстро, поскольку слившиеся черные дыры, как правило, придают вращение объекту, который они создают. «Мы уже видели намеки на это раньше, но это самый экстремальный пример, когда, вероятно, именно это и происходит», — сказал Ханнам.