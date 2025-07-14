Ушедшему на СВО директору школы передали гитару с напутствием Путина

Сам Николай признался, что сначала с трудом верил в происходящее и был тронут вниманием главы страны. Он выразил желание в будущем передать гитару в музей, чтобы она не простаивала без дела, а служила символом памяти и поддержки. По его словам, внимание президента к каждому солдату в зоне спецоперации — это знак глубочайшего уважения и признания их подвига.