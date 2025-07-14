Ушедшему на СВО директору школы передали гитару с напутствием Путина

«Директору Николаю, с уважением, Владимир Путин», — написал глава государства на гитаре.
Идея подарка возникла во время общения президента с волонтёром Народного фронта, которая рассказала, что музыка — единственная отрада для военнослужащего с позывным Директор. Девушка попросила Владимира Путина оставить автограф на гитаре, а глава государства с радостью согласился.
Сам Николай признался, что сначала с трудом верил в происходящее и был тронут вниманием главы страны. Он выразил желание в будущем передать гитару в музей, чтобы она не простаивала без дела, а служила символом памяти и поддержки. По его словам, внимание президента к каждому солдату в зоне спецоперации — это знак глубочайшего уважения и признания их подвига.
Ранее Life.ru рассказывал, как Владимир Путин помог российскому солдату попасть на свадьбу сестры в Красноярский край. Девушка очень ждала, что брат приедет, но до самого конца не знала, увидит ли она его в такой важный для себя день.