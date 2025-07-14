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В Самарской области обустроили пять новых спортивных площадок

Работы шли с начала лета. Территории готовят по программе социально-экономического развития региона на 2024−2029 годы.

Работы шли с начала лета. Территории готовят по программе социально-экономического развития региона на 2024−2029 годы, объяснили в Минспорте губернии.

Всего в Самарской области обустроили пять универсальных спортплощадок с полимерным покрытием. Подходят для игры в футбол, баскетбол и волейбол, тренировок, физкультуры.

Три объекта в Самаре: около школ № 146, 33 и 22 в поселках Прибрежный и Мехзавод, а также Советском районе соответственно. Еще два подготовили в Новокуйбышевске вблизи спортлагеря «Юность».

«Еще на девяти таких же объектах в разных городах и районах работы продолжаются», — добавили в профильном министерстве.

Ранее писали, что в Смышляевке строят новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

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