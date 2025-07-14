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Первое торжественное богослужение прошло в храме святителя Софрония Иркутского

Храм возведен в память погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 «Иркутск — Москва».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Первое богослужение прошло 13 июля в храме святителя Софрония Иркутского в селе Мамоны. Дата была выбрана неслучайно. Это день прославления святителя Софрония (Кристалевского), Третьего епископа Иркутского. Об этом КП-Иркутск сообщают в пресс-службе Иркутской епархии.

Торжественное богослужение возглавил митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан. По окончании литургии нескольким сибирякам вручили благодарственные грамоты за благотворительную помощь и физическую работу при строительстве храма. А в завершение праздника были установлены и освящены оставшиеся два купола и креста. Для прихожан выступил малый состав шоу-группы «Мимино».

Напомним, храм во имя святителя Софрония когда-то начала строить семья Горбатовых — в память погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 «Иркутск — Москва». Судно разбилось в Мамонах 3 января 1994 года. Происшествие унесло жизни 125 человек. Горбатовы тоже должны были оказаться на смертельном рейсе, но забыли паспорта в Ангарске и поехали поездом. Вскоре их маленький храм перестал вмещать всех верующих, и с 2018 года был возведен новый.