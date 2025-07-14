Первое торжественное богослужение прошло в храме святителя Софрония Иркутского

Напомним, храм во имя святителя Софрония когда-то начала строить семья Горбатовых — в память погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 «Иркутск — Москва». Судно разбилось в Мамонах 3 января 1994 года. Происшествие унесло жизни 125 человек. Горбатовы тоже должны были оказаться на смертельном рейсе, но забыли паспорта в Ангарске и поехали поездом. Вскоре их маленький храм перестал вмещать всех верующих, и с 2018 года был возведен новый.