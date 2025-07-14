В МВД перечислили признаки заражения смартфона вирусными программами

Также на устройстве могут появиться незнакомые приложения, а уже установленные могут требовать странные разрешения (например, доступ к СМС, звонкам или местоположению для «Фотоальбома» или «Фонарика»). Иногда в истории СМС или звонков появляются неизвестные номера или сообщения, которые не отправлял владелец.