В МВД перечислили признаки заражения смартфона вирусными программами

В Министерстве внутренних дел перечислили несколько признаков заражения смартфона и рассказали, как действовать в такой ситуации.
Признаками заражения вредоносными программами являются быстрая разрядка, самопроизвольная перезагрузка или сильный нагрев. Также на экране появляются непонятные всплывающие рекламные окна или уведомления, которых раньше не было.
Также на устройстве могут появиться незнакомые приложения, а уже установленные могут требовать странные разрешения (например, доступ к СМС, звонкам или местоположению для «Фотоальбома» или «Фонарика»). Иногда в истории СМС или звонков появляются неизвестные номера или сообщения, которые не отправлял владелец.
После обнаружения таких признаков следует отключить устройство от сети Интернет. Это предотвратит дальнейшую передачу данных злоумышленникам. Также необходимо позвонить в службу поддержки банка.
На безопасном устройстве (компьютер, чужой чистый телефон) необходимо проверить важные аккаунты: «Госуслуги», банки, соцсети, почта, маркетплейсы. Чтобы обезопасить устройства от вредоносных программ, обязательно нужно использовать антивирус, добавили в МВД.
Ранее в МВД рассказали, что злоумышленники создают сайты-дубликаты для оплаты проезда по автомагистралям и скоростным дорогам, выманивая деньги россиян.