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Кардиолог Кузьменко: жаркая погода увеличивает вязкость крови

В зоне риска пожилые люди и младенцы.

Источник: Комсомольская правда

Кардиолог и терапевт Филипп Кузьменко предупредил, что перегрев на солнце особенно опасен для определенной группы населения.

Тепловой удар характеризуется значительным повышением температуры тела, когда собственные механизмы терморегуляции организма не справляются. У человека буквально перегревается мозг и, если защитных способов для охлаждения не остается, то наступает потеря сознания.

Тепловой удар особенно опасен для пожилых людей и лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниям. Жаркая погода увеличивает вязкость крови, повышая риск возникновения инфаркта миокарда или инсульта среди пациентов с подобными диагнозами.

— Единственный способ — не находиться на жаре, не выходить в час пик солнца, где-то с 12 до 16 часов, — говорит врач в беседе с Lenta.ru.

Старайтесь выбирать тенистую местность, не забывайте про воду и головной убор.

Если кому-то стало плохо, то нужно незамедлительно поместить пострадавшего в затененное место, обеспечить доступ к воде. Дома стоит использовать кондиционер или вентилятор, а при невозможности применить технику — периодически увлажнять кожу холодной водой или мокрым полотенцем.

Младенцы тоже в зоне риска. У них центр терморегуляции еще не развит, а у пожилых он уже работает хуже. Малоподвижные люди, особенно те, кто находится в душных помещениях, подвержены риску в первую очередь, пишет Российская газета.

В жару россияне спасаются на пляжах, но и тут может подстерегать опасность. Купаться нужно только в специально оборудованных местах, сообщает 360.ru.

Ранее, врач-терапевт вышей квалификации, директор центра иммунокоррекции Людмила Лапа предупредила, что 24 градуса на кондиционере — самая лучшая температура, пишет Царьград.