В этой жизни не ищите. В пещере в Индии обнаружили красноярку с двумя детьми

В минувшую неделю индийские полицейские случайной наткнулись на пещеру, в которой жила 40-летняя женщина с двумя дочками четырех и шести лет. Семья оказалась родом из Сибири — мать девочек уроженка Красноярского края. Почему женщина решила поселиться в полной изоляции на другом конце мира и что ее теперь ждет — в материале krsk.aif.ru.
Оползень.
Как сообщают индийские журналисты, полицейские патрулировали район оползня в местном штате Карнатака на холмах Раматирха. Небольшой ход закрывают яркие ткани — одежда, которую кто-то сушил на бельевой веревке. На зов полицейских наружу вышла женщина в ярком сари, а за ней и две девочки.
Как оказалось, в пещере они жили не меньше двух недель. Внутри были обильные запасы еды, свечи, а также идол Рудры (одна из реинкарнаций бога Шивы), которому поклонялась женщина. По сути, скромное пристанище она превратила в место для медицитаций. При себе у нее был и мобильный телефон, который она периодически выбиралась заряжать в цивилизацию. В памяти мобильника — сотни фото счастливых детей, которые рисуют, поют и занимаются йогой.
Другая деталь вскрылась при проверке документов: семья оказалась не из местных. Совсем.
Долгий путь в изоляцию.
Нина Кутина — уроженка Красноярского края, закончила красноярский педуниверситет по специальности «Филология». В Индию Нина приехала еще в 2016 году по деловой визе, которая истекла в 2017 году. Женщина переехала из Гоа в город Горкана (штат Карнатака), и полностью посвятила себя духовным практикам.
На странице Нины Кутиной в социальных постах опубликованы десятки видео и длинных постов о происхождении бога, размышлении о религии и жизни, духовных практиках, призывающих полностью отказаться от употребления мяса.
В посте от августа 2018 года Нина предлагает на обмен свой дом с тремя спальнями в Индии в пяти минутах езды от моря. В прикреплённом к посту видео запечатлен процесс внутренней отделки стен силами обнаженного ребенка под успокаивающую музыку. Последний пост от Нины датирован августом 2020 года, а строке статуса женщина написала: «Ушла. В этой Жизни не ищите. Вернусь к следующей».
В суровую реальность.
По сведениям местных журналистов, Нину вместе с детьми доставили в столицу штата — город Бангалор. Власти связались с посольством РФ, теперь семью ожидает депортация за нарушение режима пребывания в стране.
Полицейские отмечают, что несмотря на изоляцию, дети и их мама не были ранены, находились в удовлетворительном состоянии.