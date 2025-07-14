В этой жизни не ищите. В пещере в Индии обнаружили красноярку с двумя детьми

Как оказалось, в пещере они жили не меньше двух недель. Внутри были обильные запасы еды, свечи, а также идол Рудры (одна из реинкарнаций бога Шивы), которому поклонялась женщина. По сути, скромное пристанище она превратила в место для медицитаций. При себе у нее был и мобильный телефон, который она периодически выбиралась заряжать в цивилизацию. В памяти мобильника — сотни фото счастливых детей, которые рисуют, поют и занимаются йогой.