Древнюю затонувшую лодку нашли на месте съемок «Игры престолов» в Хорватии

Рабочие, прокладывающие водопровод в хорватском Дубровнике — городе, в котором прошла большая часть съемок сериала «Игра престолов», обнаружили древнюю затонувшую лодку, передаёт Fox News.
Уточняется, что лодка найдена в гавани Старого города, ее возраст — более 225 лет.
«Мы до сих пор не можем говорить о типе судна или его размерах, но можем точно сказать, основываясь на результатах радиоуглеродного анализа, что оно 18 века», — сообщила морской археолог Ирена Радич Росси.
По ее словам, сейчас судно находится под охраной для дальнейших экспертиз.
Отмечается, что подобные находки не являются редкостью для Европы, море здесь хранит множество тайн кораблекрушений.
Например, недавно в Ирландии нашли затонувший 240-летний корабль с сокровищами на борту.
Ранее раскрыта загадка 11000-летнего Стоунхенджа под озером со вторым дном в США.