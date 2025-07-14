В Южно-Сахалинске завершился межрегиональный «Кубок Защитников Отечества»

В течение нескольких дней ветераны СВО соревновались в пулевой стрельбе, настольном теннисе, пауэрлифтинге, стрельбе из лука и волейболе сидя. С этого года в «Кубках Защитников Отечества» появились новые дисциплины: метание ножа, а также пауэрлифтинг и настольный теннис (шоудаун) для спортсменов с нарушением зрения.
Победителей и участников «Кубка Защитников Отечества» поздравила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
«От лица Министерства обороны Российской Федерации, Государственного фонда “Защитники Отечества” поздравляю участников специальной военной операции с торжественным завершением межрегионального “Кубка Защитников Отечества” в Южно-Сахалинске. Мы бесконечно ценим наших героев, гордимся их достижениями. Именно они олицетворяют мужество, честь, отвагу, верность принципам. Развитие адаптивного спорта — одна из ключевых задач фонда “Защитники Отечества”, ведь он дает возможность каждому независимо от обстоятельств испытать свое мастерство, проявить силу духа и остаться частью большой команды», — сказала Анна Цивилева.
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил высокий уровень организации соревнований.
«Каждый “Кубок Защитников Отечества” задает новый уровень. Соревнования в Южно-Сахалинске были проведены блестяще. Организация соревнований, судейство, спортивные выступления участников — все на высшем уровне. Отрадно, что заметно растет мастерство участников. Здесь, на спортивных аренах, мы увидели борьбу, которая по накалу, страстям, зрелищности и эмоциям не уступала крупнейшим соревнованиям. Уверен, что многих из участников мы вновь вскоре увидим на наших паралимпийских стартах. Паралимпийский комитет, Минспорт РФ, Госфонд “Защитники Отечества”, выполняя поручение Президента России Владимира Владимировича Путина, значительно увеличат количество соревнований для ветеранов СВО», — сказал Павел Рожков.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко также поздравил спортсменов — участников Кубка.
«Впервые Сахалин принял масштабные окружные соревнования — “Кубок защитников Отечества”. Мы приложили все усилия, чтобы провести их на самом высоком уровне. Ветераны специальной военной операции — настоящие герои, прошедшие суровые испытания на фронте. Их мужество, стойкость и преданность Родине неоспоримы. Сегодня для нас крайне важна их успешная реинтеграция, и мы активно вовлекаем их в спорт, социальную и воспитательную работу. Благодаря программе “Герои Сахалина и Курил” они пополняют кадровый резерв правительства и органов местного самоуправления. Уверен: эти люди способны решать самые сложные задачи, и “Кубок Защитников Отечества” лишь подтвердил это. Уверен: прошедшие соревнования станут мощным импульсом для развития адаптивного спорта не только в нашем регионе, но и во всей России», — подчеркнул Валерий Лимаренко.
Высокий уровень организации соревнований оценили и сами участники. Ветераны говорят, что для них занятия спортом — новые возможности и дальнейшее развитие.
Например, Евгений Стриков из Хабаровска решил принять участие в Кубке по предложению социального координатора филиала фонда «Защитники Отечества». В 2024 году он занял первые места в состязаниях по стрельбе из лука, армрестлингу и пауэрлифтингу. На Сахалине герой соревновался в стрельбе из лука. «Я уже попробовал себя в нескольких дисциплинах, в прошлом году даже встал на сноуборд», — рассказал он.
«Кубок Защитников Отечества» позволяет ветеранам не только проявить себя, но и побывать в разных регионах России. «У нас уже появляется своя техника, свои приемы. Участие в “Кубках Защитников Отечества” позволило нам съездить в Москву, Челябинск и на Сахалин. Это большая помощь ребятам, которые возвращаются в мирную жизнь», — рассказал участник команды по волейболу сидя из Забайкалья Антон Чипизубов.