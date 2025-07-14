В Южно-Сахалинске завершился межрегиональный «Кубок Защитников Отечества»

«Впервые Сахалин принял масштабные окружные соревнования — “Кубок защитников Отечества”. Мы приложили все усилия, чтобы провести их на самом высоком уровне. Ветераны специальной военной операции — настоящие герои, прошедшие суровые испытания на фронте. Их мужество, стойкость и преданность Родине неоспоримы. Сегодня для нас крайне важна их успешная реинтеграция, и мы активно вовлекаем их в спорт, социальную и воспитательную работу. Благодаря программе “Герои Сахалина и Курил” они пополняют кадровый резерв правительства и органов местного самоуправления. Уверен: эти люди способны решать самые сложные задачи, и “Кубок Защитников Отечества” лишь подтвердил это. Уверен: прошедшие соревнования станут мощным импульсом для развития адаптивного спорта не только в нашем регионе, но и во всей России», — подчеркнул Валерий Лимаренко.