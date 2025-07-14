В Самаре начались съемки художественного фильма

«Это будет красивая любовная история, которая случилась в Самаре, с легким, но захватывающим сюжетом. Будет много съемок с воды и над водой, будут полеты и даже погони на катерах, — говорит режиссер, сценарист Надежда Сабо. — Самару выбрала не случайно: город на Волге покорил своими просторами, красивыми улочками в центре и настоящим волжским гостеприимством. Благодарю за теплый прием и за помощь в организации съемок!».