Жалоба от «XXI век» заблокировала отбор подрядчика на ремонт улицы Дачной

В конце июня в Самаре объявили торги на капремонт улице Дачной. Стоимость работ — 183 млн рублей. Победителя планировали определить после 10 июля, но процедуру приостановили из-за жалобы в региональное управление ФАС.
Жалобу подала компания «XXI век», пишет ВолгаНьюс. Её заявку отклонили как несоответствующую требованиям, с чем фирма не согласна. Она просит признать действия комиссии незаконными, провести внеплановую проверку и аннулировать итоги закупки, если найдут нарушения.
Напомним, ранее мы писали, что в Самарской области из-за жары водоемы продолжают нагреваться. По данным Приволжского УГМС, в Самаре на участке Саратовского водохранилища вода достигла температуры +22 градуса.