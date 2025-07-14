Жалоба от «XXI век» заблокировала отбор подрядчика на ремонт улицы Дачной

Жалобу подала компания «XXI век», пишет ВолгаНьюс. Её заявку отклонили как несоответствующую требованиям, с чем фирма не согласна. Она просит признать действия комиссии незаконными, провести внеплановую проверку и аннулировать итоги закупки, если найдут нарушения.