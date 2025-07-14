В Узбекистане стартовали вступительные тестовые экзамены в вузы на 2025/2026 учебный год

Экзамены будут проходить ежедневно в две смены:
- 1-я смена с 08:00 до 11:00.
- 2-я смена с 15:00 до 18:00.
Для участия в тестировании абитуриенты должны прибыть на место проведения экзамена не менее чем за один час до его начала, имея при себе:
- оригинал паспорта (или ID-карты).
- разрешение абитуриента (пропуск).
Организаторы подчёркивают:
- для первой смены проход и посадка на места должны быть завершены до 07:30.
- для второй смены — до 14:30.
Внимание: абитуриенты, которые опоздали, пришли с копией паспорта или иными документами, к тестированию не будут допущены.
Напомним, что тестовые испытания проходят под видеонаблюдением и доступны для просмотра в режиме реального времени через платформу test2025.uz.