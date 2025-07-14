Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане стартовали вступительные тестовые экзамены в вузы на 2025/2026 учебный год

Vaib.uz (Узбекистан. 14 июля). С сегодняшнего дня по всей стране начались вступительные тестовые экзамены в бакалавриат вузов Узбекистана на 2025/2026 учебный год.

Источник: Vaib.Uz

Экзамены будут проходить ежедневно в две смены:

  • 1-я смена с 08:00 до 11:00.
  • 2-я смена с 15:00 до 18:00.

Для участия в тестировании абитуриенты должны прибыть на место проведения экзамена не менее чем за один час до его начала, имея при себе:

  • оригинал паспорта (или ID-карты).
  • разрешение абитуриента (пропуск).

Организаторы подчёркивают:

  • для первой смены проход и посадка на места должны быть завершены до 07:30.
  • для второй смены — до 14:30.

Внимание: абитуриенты, которые опоздали, пришли с копией паспорта или иными документами, к тестированию не будут допущены.

Напомним, что тестовые испытания проходят под видеонаблюдением и доступны для просмотра в режиме реального времени через платформу test2025.uz.