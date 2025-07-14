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В Минске появится башня свободного падения

В Минске в одном из парков появится новый аттракцион — башня свободного падения. Подробности рассказали в Telegram-канале Первомайского района.

Источник: Onliner

Аттракцион откроется в парке им. Челюскинцев и начнет работу ориентировочно 1 августа. Согласно данным УП «Минскзеленстрой», на башне свободного падения на данный момент проводятся работы по наладке систем управления. После проведут испытания аттракциона. Также его сертифицируют, а специалисты Госпромнадзора проведут техническое освидетельствование.