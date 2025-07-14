«Глупый разговор»: в США сообщили печальные новости перед «важным» сообщением Трампа к России

В США сообщили печальные новости перед «важным» сообщением президента Дональда Трампа к России и Украине. Оказалось, что США не смогут выделить ВСУ дальнобойные ракеты для ударов в глубь РФ, как того желал глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом сообщил Уилл Шрайвер на своей странице в социальной сети Х.
«Глупый разговор. У США нет “ракет большой дальности, способных нанести удар вглубь России”, которые они могли бы направить Украине», — резюмировал военный эксперт в своей публикации.
Напомним, президент США Трамп подчеркнул, что в понедельник, 14 июля 2025 года, выступит с важным заявлением по России и Украине. В Сети разгорелись споры о том, что именно может заявить глава Белого дома. При этом американский политик никак не раскрывал суть своего сообщения. На Западе предположили, что оно может касаться введения новых санкций в отношении РФ.