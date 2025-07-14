Мост через реку Киндерку в Татарстане капитально отремонтируют к ноябрю 2025 года

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин ранее в своем Telegram-канале подчеркнул важность искусственных сооружений в дорожной сети. По его словам, мосты позволяют сократить путь, снизить нагрузку на дорожную инфраструктуру и быстрее добираться до нужных пунктов. Он отметил, что, несмотря на техническую сложность подобных объектов, дорожные службы справляются с их строительством и ремонтом на высоком уровне.