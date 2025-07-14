Редкая Лилия Кессельринга украсила склоны в горах Сочи

Этот многолетник высотой 60−100 сантиметров с нежно-желтыми цветами и сильным приятным ароматом, названный в честь ботаника Фридриха Кессельринга, занесен в Красную книгу. В России он встречается только на территории Краснодарского и Ставропольского краев, а также в Кабардино-Балкарии.