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Редкая Лилия Кессельринга украсила склоны в горах Сочи

В горах Сочи можно увидеть редкую краснокнижную лилию.

Источник: пресс-служба горного курорта

На склонах в горах Сочи зацвела редкая Лилия Кессельринга. Увидеть ее можно в субальпийском и альпийском поясах курорта на высотах от 1400 метров над уровнем моря.

Этот многолетник высотой 60−100 сантиметров с нежно-желтыми цветами и сильным приятным ароматом, названный в честь ботаника Фридриха Кессельринга, занесен в Красную книгу. В России он встречается только на территории Краснодарского и Ставропольского краев, а также в Кабардино-Балкарии.

«Больше всего этих растений можно найти на южном склоне хребта Аибга, по пути к кемпингу “Нахазо”, вдоль горнолыжной трассы “Календула”, — рассказал главный эколог горного курорта Денис Рыльцев.

Красоту Лилии Кессельринга подчеркивают другие горные растения, такие как прострел золотистый, ветренница луговая и водосбор олимпийский. На курорте установлены информационные таблички, призывающие гостей бережно относиться к редким растениям.

Цветение краснокнижной лилии в альпийской зоне продолжится до конца июля.

Ранее сообщалось, что в Сочи ученые нашли вековой черкесский сад с плодоносящими деревьями.