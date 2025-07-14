Редкая Лилия Кессельринга украсила склоны в горах Сочи

На склонах в горах Сочи зацвела редкая Лилия Кессельринга. Увидеть ее можно в субальпийском и альпийском поясах курорта на высотах от 1400 метров над уровнем моря.
Этот многолетник высотой 60−100 сантиметров с нежно-желтыми цветами и сильным приятным ароматом, названный в честь ботаника Фридриха Кессельринга, занесен в Красную книгу. В России он встречается только на территории Краснодарского и Ставропольского краев, а также в Кабардино-Балкарии.
«Больше всего этих растений можно найти на южном склоне хребта Аибга, по пути к кемпингу “Нахазо”, вдоль горнолыжной трассы “Календула”, — рассказал главный эколог горного курорта Денис Рыльцев.
Красоту Лилии Кессельринга подчеркивают другие горные растения, такие как прострел золотистый, ветренница луговая и водосбор олимпийский. На курорте установлены информационные таблички, призывающие гостей бережно относиться к редким растениям.
Цветение краснокнижной лилии в альпийской зоне продолжится до конца июля.
Ранее сообщалось, что в Сочи ученые нашли вековой черкесский сад с плодоносящими деревьями.