В Красноярске на части электросамокатов появились номера

Они нужны, чтобы камеры видеонаблюдения могли автоматически фиксировать нарушения со стороны пользователей.
О нововведении сегодня в своих соцсетях сообщил депутат краевого ЗС Илья Зайцев. Он напомнил, что испытания такой системы начались в прошлом году в Москве и, возможно, теперь на очереди Красноярск.
Депутат также рассказал, что после его неоднократных обращений с жалобами на работу сервисов проката электросамокатов в конце мая департамент городского хозяйства сообщил, что ведется разработка новых правил благоустройства, в которых можно было бы жестко определить правила для аренды этих устройств. Но, по мнению Зайцева, у мэрии не получится утвердить их в этом сезоне, то есть до конца сентября:
«Я направил анализ нормативно-правовых документов больших и малых городов России, где правила для кик-шеринга определены в официальном документе, а не на уровне соглашений с сервисами, исполнение которых является желанием, а не обязанностью… Для утверждения новых правил необходимо проведение процедуры публичных слушаний, которая занимает примерно полтора месяца с момента объявления. Но на сегодняшний день проект таких правил не внесен, слушания Красноярским городским Советом депутатов не объявлены. Обязательно запрошу в департаменте городского хозяйства информацию о сроках и причинах задержки».