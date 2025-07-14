В Красноярске на части электросамокатов появились номера

Депутат также рассказал, что после его неоднократных обращений с жалобами на работу сервисов проката электросамокатов в конце мая департамент городского хозяйства сообщил, что ведется разработка новых правил благоустройства, в которых можно было бы жестко определить правила для аренды этих устройств. Но, по мнению Зайцева, у мэрии не получится утвердить их в этом сезоне, то есть до конца сентября: