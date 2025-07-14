В историческом центре Самары закроют движение транспорта с 14 до 22 июля

С 14 по 22 июля 2025 года в исторической части города будет частично перекрыто движение по улице Садовой. Ограничения коснутся участка в районе пересечения с Некрасовской улицей.
Основные детали:
Сроки: с 6:00 14 июля до 6:00 22 июля;
Причина: плановый ремонт и модернизация тепловых сетей;
Место работ: участок возле дома № 72 по улице Садовой.
Для водителей:
Хотя по этому участку не проходят маршруты общественного транспорта, автомобилистам рекомендуется заранее продумывать альтернативные пути объезда. На время проведения работ движение будет полностью перекрыто.
Городские власти приносят извинения за временные неудобства и просят жителей с пониманием отнестись к необходимым мерам по обновлению коммунальной инфраструктуры.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.