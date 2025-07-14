Умер режиссер Александр Митта, снимавший в Витебске свой последний фильм «Шагал — Малевич»

Умер режиссер Александр Митта, снявший свой последний фильм о Шагале в Витебске. Об этом рассказал сын режиссера, передает KP.RU.
Сын сообщил, что легендарный режиссер умер в понедельник, 14 июля, в возрасте 92 лет.
«Любим, скорбим», — написал Митта-младший.
Причина смерти и дата и место прощания с Александром Миттой пока не сообщается. Как пишет KP.RU, режиссер попал в тяжелом состоянии в больницу на фоне онкологического заболевания 1 июля.
Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Его фамилия при рождении — Рабинович. Он появился на свет в семье выходцев с белорусских земель — бобруйчанина и уроженки Гродненщины. В 1960 году он закончил ВГИК. Легендарный режиссер за свою карьеру снял 45 фильмов. Самые известные из них — «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Граница: Таежный роман», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Сказка странствий» и другие.
В 2013 году Митта в Витебске снимал свою последнюю кинокартину в качестве режиссера «Шагал — Малевич». В фильме рассказывается история художника Марка Шагала, когда он возвращается в Витебск вместе с женой и дочерью. В свою художественную школу Шагал приглашает нового преподавателя Казимира Малевича. Из единства противоположностей двух великих мастеров и рождается уникальное явление в искусстве, известное как Витебская художественная школа.
Тем временем умер режиссер Валерий Рыбарев, поставивший самый кассовый белорусский фильм «Меня зовут Арлекино».