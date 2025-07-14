Умер режиссер Александр Митта, снимавший в Витебске свой последний фильм «Шагал — Малевич»

Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Его фамилия при рождении — Рабинович. Он появился на свет в семье выходцев с белорусских земель — бобруйчанина и уроженки Гродненщины. В 1960 году он закончил ВГИК. Легендарный режиссер за свою карьеру снял 45 фильмов. Самые известные из них — «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Граница: Таежный роман», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Сказка странствий» и другие.