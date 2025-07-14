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32 пожара на площади 244,74 га потушили в лесах Иркутской области

Продолжает действовать строгий запрет на посещение лесов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Три жарких дня стали настоящим испытанием для спасателей Иркутской области. Развернулась настоящая битва с лесными пожарами. За три дня наши пожарные дали отпор стихии и потушили 32 пожара на площади 244,74 га. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

Где полыхало сильнее всего? В Усть-Удинском районе зарегистрировали 7 пожаров, в Нижнеилимском и Усть-Илимском — по 5 очагов. Также огонь ликвидировали в Ольхонском районе — на территории «Заповедного Прибайкалья» пожар захватил 712 га.

Всего работали 578 пожарных, 86 единиц техники и 4 вертолета Ми-8. С воздуха за ситуацией следили 9 самолетов Ан-2 и 11 легких самолетов — они налетали 290 часов.

На утро 14 июля огонь еще не до конца побежден: 19 пожаров на 300,7 га продолжают гореть. Однако 353 бойца и 31 единица техники уже на месте.

ВАЖНО! В лесах продолжает действовать строгий запрет на посещение. Там могут находиться только пожарные.