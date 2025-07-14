32 пожара на площади 244,74 га потушили в лесах Иркутской области

Три жарких дня стали настоящим испытанием для спасателей Иркутской области. Развернулась настоящая битва с лесными пожарами. За три дня наши пожарные дали отпор стихии и потушили 32 пожара на площади 244,74 га. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.